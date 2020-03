0 Facebook Coronavirus in Campania, salgono a 2 le persone guarite: altro paziente sta bene News 10 Marzo 2020 08:25 Di redazione 2'

Una bella notizia all’indomani dell’estensione della zona rossa in tutta Italia, in Campania dopo il primo paziente, anche una seconda persona che aveva contratto il Coronavirus è guarita. Qualche giorno fa era stata resa nota la notizia della prima dimissione dall’ospedale Cotugno, un evento che in un momento del genere non può che far piacere.

Coronavirus in Campania, il bollettino della Protezione Civile

Sale, dunque, il bilancio dei pazienti guariti che arriva a 2. L’ultimo bollettino della Protezione Civile della Regione Campania, invece, ha reso noto che nella giornata di ieri sono stati esaminati 65 tamponi e di questi 8 sono risultati positivi. Il totale dei contagiati è di 128 persone, mentre dei guariti di 2.

Le parole di Vincenzo De Luca sulla situazione in Campania

Intanto, anche la Regione Campania si prepara alle nuove misure adottate dal decreto straordinario, il governatore De Luca in un post ha così commentato la decisione del Governo di estendere al resto del Paese la zona rossa: “Il Governo ha preso misure rigorose. Prendiamo atto che sono state accolte le sollecitazioni che avevamo avanzato da giorni e ancora questa mattina, e che riteniamo indispensabili, come la chiusura serale dei locali pubblici.

Valuteremo all’attenta lettura del decreto se ci sono ulteriori misure da prendere a tutela dei cittadini della Campania.

Prendiamo atto dell’allargamento dell’area in cui saranno in vigore misure di emergenza, consentendo quindi l’estensione del sostegno – dagli incentivi alla tassazione e agli ammortizzatori sociali – all’intera Italia, e quindi alla Campania”.

Proprio nella giornata di ieri il governatore aveva invitato i cittadini a restare a casa e a fare una scelta di responsabilità, spiegando come il picco dei contagi in Campania sarà proprio nel mese di marzo.