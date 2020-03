0 Facebook Coronavirus in Campania, Vincenzo De Luca: “A marzo picco di contagi, state a casa” Cronaca 9 Marzo 2020 16:01 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca, come ormai è solito fare da quando è divampata l’emergenza Coronavirus, ha tenuto una nuova diretta sulla sua pagina Facebook per aggiornare i cittadini sulla situazione. Il governatore ha dato per iniziare qualche numero: “1318 persone in isolamento preventivo, di queste 110 sono risultate positive. Questo vuol dire che siamo riusciti fare un ottimo lavoro di contenimento”.

Atteso picco Coronavirus in Campania

Il presidente della Regione ha però spiegato che il ritorno da molte regioni del Nord di tanti cittadini, adesso, non rende possibile un controllo capillare com’è stato fatto in precedenza. “A marzo assisteremo nella nostre regione a un picco di contagi”, queste le sue parole. L’invito che De Luca ha ribadito a chiunque abbia fatto rientro dalle zone rosse, l’invito a contattare la ASL di appartenenza e seguire l’iter previsto dall’ordinanza, tra cui la quarantena. Soltanto così sarà possibile contenere ulteriori contagi.

L’invito di Vincenzo De Luca in Campania

Ci troviamo, come ha spiegato, in una seconda fase e la Regione si sta muovendo per arginare il più possibile il problema. “Abbiamo aumentato i posti in Terapia Intensiva, in 36 ore ne abbiamo aggiunti 50”, ha spiegato il governatore. Ma l’invito di De Luca è rivolto soprattutto ai cittadini: “Vi esorto a cambiare stile di vita“. Con il ritorno di tante persone dal Nord il rischio di contagio è aumentato. C’è poi la questione dei portatori sani, molte persone non presentano sintomi ma possono contagiare altrettante persone, motivo in più, ribadisce De Luca per evitare di uscire: “Dovete restare a casa, lo dico ai ragazzi e alle ragazze, fatelo per i vostri genitori e i vostri nonni”.

Plauso finale a molti gestori di ristoranti e locali del quartiere Chiaia e Posillipo, che hanno scelto di chiudere autonomamente senza che ci fosse alcuna imposizione da parte dell’ordinanza: “E’ un gesto bellissimo, di grande sensibilità, rispetto al quale voglio esprimere tutto il mio apprezzamento”.

