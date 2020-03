0 Facebook Napoli, supermercati presi d’assalto dopo l’annuncio del governo Cronaca 9 Marzo 2020 23:49 Di Umberto Russo 1'

La notizia del premier Conte che ha definito l’Italia non più zona rossa ma zona protetta ha destato preoccupazione in tutti gli italiani al Nord come al Sud. A Napoli e in tutta la provincia i supermercati nelle ultime ore sono stati praticamente preso d’assalto nonostante le raccomandazioni a non scendere in massa

