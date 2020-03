0 Facebook Cos’è il modulo di autocertificazione per uscire di casa ora che tutta l’Italia è zona rossa Cronaca 10 Marzo 2020 09:14 Di redazione 2'

Il presidente del Consiglio nella serata di lunedì ha annunciato che l’intero Paese è diventato zona rossa, con la conseguenza che le misure previste prima solo per alcune regioni, adesso saranno estese a tutta l’Italia. Tra queste c’è la limitazione delle uscite, consentite solo per lavoro, per emergenza e per andare a fare la spesa. Per uscire ci sarà bisogno di un modulo di autocertificazione.

Cos’è il modulo di autocertificazione, a cosa serve?

Gli spostamenti saranno consentiti solo per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Per questo servirà il modulo di autocertificazione, si tratta di un modello in cui si dichiarano i motivi della propria uscita, sarà simile se non addirittura identico, a quello che il ministero dell’Interno ha già usato per la Lombardia e le altre 14 province che prima erano zone rosse.

Serve il modulo di autocertificazione anche a Napoli e nel resto di Italia?

Con molta probabilità, considerate che le misure prese per le precedenti zone rosse sono state estese in tutta Italia, si dovrà usare il modulo di autocertificazione anche a Napoli, come nel resto di Italia. Come già era stato detto dal presidente del Consiglio, le pene per chi vieta le norme imposte per ridurre i contagi da Coronavirus sono molto dure, si va da una multa all’arresto fino a tre mesi.

Il modulo di autocertificazione da usare nell’emergenza Coronavirus