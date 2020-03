0 Facebook Coronavirus in Campania, la Regione ordina la chiusura di discoteche e luoghi di svago Cronaca 6 Marzo 2020 20:48 Di redazione 2'

La Regione Campania ha emanato un’ordinanza straordinaria per fronteggiare l’emergenza del contagio da Coronavirus. A seguito del decreto emanato dal Governo, il presidente Vincenzo De Luca, ha scritto un provvedimento rivolto esclusivamente alle discoteche e ai luoghi di svago.

Si legge:

“La Regione Campania ordina la sospensione immediata fino al 15 marzo del 2020 su tutto il territorio regionale delle attività:

a) delle discoteche;

b) di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt di cui all’allegato 1, lettera d.)”.

La Regione Campania, inoltre, notifica a sindaci, prefetti e questori la verifica e il controllo che tale ordinanza sia rispettata.

Dalla sospensione dell’attività didattica alla stretta su cinema e teatri, alle competizioni sportive a porte chiuse. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.