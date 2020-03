0 Facebook Forte esplosione a Chiaia, paura tra i residenti: intervengono i Vigili del Fuoco Cronaca 6 Marzo 2020 19:52 Di Sveva Scalvenzi 1'

E’ di poco fa la notizia di una forte esplosione avvertita in via Parco Margherita nel quartiere Chiaia di Napoli. Intorno alle 19 i residenti hanno sentito un forte boato. In tanti hanno iniziato a chiedere sui social cosa fosse accaduto. A esplodere, secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, è stato un condizionatore mal funzionante.

Forte esplosione a Chiaia avvertita dai residenti: cosa è accaduto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno appurato cosa fosse accaduto. Per fortuna non c’è stato alcun ferito, né è divampato un incendio. Soltanto tanto spavento tra i residenti.

Sembrerebbe che l’esplosione, avvenuta nella zona di Parco Margherita, sia stata avvertita anche nelle strade limitrofe, come via Vittoria Colonna, via San Pasquale e via Carducci.