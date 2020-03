0 Facebook Coronavirus in Campania, altri sette casi positivi: il numero di contagi sale a 57 Cronaca 6 Marzo 2020 16:19 Di redazione 2'

Continua a salire il numero di contagi da Coronavirus in Campania. In questo venerdì all’ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 47 tamponi, di questi, sette sono risultati positivi.

Il numero di contagi da Coronavirus in Campania

A comunicarlo è l’Unita’ di Crisi della Protezione civile della Regione Campania. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Il totale dei contagi in Campania sale con questo aggiornamento a 57.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha comunicato quest’ultimo aggiornamento in un post sulla sua pagina Facebook. Intanto da questa mattina una nave tunisina Gnv Majestic è in quarantena a Napoli per sospetto contagio dell’equipaggio. I membri, infatti, erano stati a contatto con un uomo tunisino risultato positivo al tampone.

Dalla sospensione dell’attività didattica alla stretta su cinema e teatri, alle competizioni sportive a porte chiuse. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.

La comunicazione di Vincenzo De Luca