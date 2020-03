0 Facebook Rabbia e dolore ai funerali di Rosa Andolfi, i familiari vogliono la verità News 4 Marzo 2020 14:00 Di redazione 2'

Questa mattina si sono tenuti i funerali di Rosa Andolfi, la giovane madre morta a 29 anni dopo aver partorito il suo secondo figlio. Tante le persone che hanno riempito la chiesa del Carmine in piazza Mercato, a Napoli. All’uscita del feretro tanti palloncini bianchi sono volati in cielo e fuochi pirotecnici hanno salutato la bara che si allontanava.

Finalmente la famiglia dopo giorni d’attesa è riuscita a dare l’ultimo saluto a Rosa, ha dovuto attendere che fosse effettuato l’esame autoptico sulla salma della donna, i risultati, che chiariranno le cause del decesso della giovane madre, dovrebbero arrivare in questi giorni. Urla di dolore nel momento in cui il carro funebre si è allontanato dalla piazza. Dopo l’ultimo saluto a Rosa, resta la rabbia dei familiari.

LEGGI ANCHE: MORTE ROSA, IL MISTERO DELL’ANESTESIA

In tanti all’esterno della chiesa commentavano quanto fosse accaduto. Alcuni parenti accusavano l’ospedale in cui Rosa è stata ricoverata di averla accettata sebbene, a detta loro, non avrebbe avuto i mezzi per farla partorire in una condizione che sarebbe stata critica. Restano tante domande da parte delle persone legate alla giovane madre, domande a cui solo i risultati dell’autopsia potranno dare una risposta e chiarire cosa è accaduto nelle ore che hanno preceduto il parto alla giovane madre.

LEGGI ANCHE: IL COMPAGNO PARLA DEL BAMBINO

L’uscita della bara dalla Chiesa