Si sta tenendo in queste ore la riunione straordinaria con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i ministri per stabilire le misure da adottare per evitare il contagio da Coronavirus in Italia. La prima misura è la chiusura delle scuole e delle università di tutta Italia fino al 15 marzo. Il governo avrebbe deciso, secondo quanto appreso da Adkronos, per la chiusura delle scuole in tutta Italia da domani 5 marzo fino al 15 marzo.

Questo è quanto la citata agenzia riferisce di aver appreso da fonti di Governo, mentre la riunione è ancora in corso. Intanto il ministro dell’ Istruzione, Azzolina, ha detto che la decisione ancora non è definitiva: “Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, abbiamo chiesto al Comitato tecnico scientifico una valutazione in questo senso e la decisione arriverà nelle prossime ore”. Nelle prossime ore saranno rese note le altre disposizioni e saranno illustrate le modalità in cui dovranno essere adottate. E non appena la notizia della chiusura delle scuole si è diffusa, sono cominciati a fioccare i primi commenti delle forze politiche.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, chiede che siano aiutate le famiglie: “Urgente stanziare aiuti economici per i genitori che lavorano e che con le scuole chiuse hanno problemi con i figli a casa”. Si è detto soddisfatto della misura il governatore della Lombardia, Attilio Fontana: “Finalmente da Roma a Milano tutti hanno preso consapevolezza di quella che è realmente la situazione. Le notizie secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di chiudere le scuole fino a metà’ marzo confermano che la linea assunta da subito dalla Regione Lombardia era quella corretta, l’unica per fronteggiare davvero il diffondersi del virus. Ora più che mai bisogna remare tutti nella stessa direzione, senza polemiche per tutelare la salute dei cittadini”.