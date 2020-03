0 Facebook Funerali Rosa Andolfi, ultimo saluto alla giovane madre in attesa dei risultati dell’autopsia Cronaca 4 Marzo 2020 12:51 Di redazione 1'

Si stanno tendendo questa mattina presso la chiesa del Carmine di piazza Mercato i funerali di Rosa Andolfi, la giovane madre deceduta a 29 anni dopo aver partorito suo figlio. Ci sono voluti giorni prima che la salma della donna fosse consegnata alla famiglia, ma finalmente adesso i suoi cari potranno dirle addio.

Conclusasi ieri l’autopsia, nei prossimi giorni sono attesi i risultati che chiariranno cosa è accaduto quel giorno a Rosa in sala operatoria. La famiglia chiede giustizia, vuole sapere perché i medici abbiano deciso di operarla alla trentottesima settimana senza aspettare.

Intanto, la chiesa questa mattina era piena di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Rosa. Tanto il dolore sui volti delle persone per quella che è a tutti gli effetti una grande disgrazia. Numerosi i messaggi e le parole di cordoglio per la scomparsa prematura della giovane madre, così come per i suoi due bambini, rimasti orfani troppo presto.

