Il compagno di Rosa Andolfi, la giovane madre morta a 29 anni dopo aver partorito suo figlio, ancora non riesce a credere a quello che è accaduto, all’immensa tragedia che ha colpito lui e tutta la famiglia della donna.

E’ lui il padre del bambino che Rosa ha dato alla luce. Negli ultimi giorni sta pubblicando sui social i suoi sfoghi. Parla del bambino, di come sta e di come cresce. Nei suoi post si rivolge a Rosa, un modo per sentirla ancora vicino a sé. Dice di sapere che è lì, che sta ricevendo molti segni della sua presenza e che questo gli dà la forza per andare avanti.

Il bambino, intanto, ha iniziato a mangiare e sta crescendo, è in buona salute, una notizia che riempie di gioia nel mezzo di questo tremendo dolore.

“Oggi un altro segno mentre parlavo ovviamente di te, come si fa ogni istante, coi miei genitori mi cade un tuo capello sulla mano, amo non mi interessa di scriverlo e di chi non crede, io so solo che mi stai dimostrando che mi sei vicina e vicino ai tuoi figli (ne parlavamo spesso di quante cose avevo visto nella mia vita di chi non sapevo nemmeno chi fosse e non mi ero mai spaventato e tu dicevi come fai? Quindi hai trovato il modo di farmi capire che stai vicino a me e sai che non mi spaventerei mai), infatti oggi Claudio prende il latte da ieri sera e non vomita da stanotte mettendo altri 70 grammi e sta a 2 chili 240, ti amo vita”, questo l’ultimo lungo messaggio del compagno di Rosa.