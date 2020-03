0 Facebook Coronavirus in Italia, le misure decise dal Governo per contrastare contagio: ipotesi chiusura di tutte le scuole Cronaca 4 Marzo 2020 12:24 Di Sveva Scalvenzi 2'

Si sta tenendo questa mattina un Consiglio dei Ministri straordinario per stabilire le misure da adottare per fronteggiare il Coronavirus. In attesa che la riunione finisca e sia presentato il decreto, secondo quanto riportato da Adnkronos, il Governo sta valutando la possibilità di chiudere tutte le scuole.

Alla riunione in corso a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri si sta valutando anche l’ipotesi di chiudere le scuole in tutta Italia, da domani o al più tardi da lunedì. Una decisione in tal senso, viene comunque puntualizzato, non è stata ancora presa, ma è una possibilità che si sta valutando concretamente.

“Sarà una giornata molto intensa, come governo siamo concentrati su tutte le misure da adottare in tempi rapidi per tutelare gli italiani e sostenere le nostre imprese”. A dichiararlo è Luigi di Maio, in un post su Facebook. “Ieri – ha ricordato il ministro degli Esteri – abbiamo illustrato il primo piano straordinario sull’export mettendo a disposizione, tra risorse già presenti e nuove, ben 716 milioni di euro. Andiamo avanti per rilanciare il Made in Italy nel mondo”.

L’aula del Senato ha avviato l’esame degli emendamenti al decreto Coronavirus, il primo varato dal Governo, già approvato dalla Camera.