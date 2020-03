0 Facebook Padre di Ugo Russo, nessun fiore per lui: “Fate offerte al Pellegrini” Cronaca 3 Marzo 2020 12:58 Di redazione 1'

Il padre di Ugo Russo, il giovane di 15 anni ucciso da un carabiniere mentre provava a rapinarlo, ha fatto una richiesta alle tante persone che in questo momento di dolore stanno esprimendo alla sua famiglia il loro cordoglio.

“Chiunque volesse portare un fiore per mio figlio – dice Vincenzo Russo – faccia invece una offerta all’ospedale Pellegrini a titolo di ristoro per quanto accaduto subito dopo la sua morte”, queste le dichiarazioni.

Mentre si attende che sia conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo di Ugo, il padre ha voluto fare questa richiesta, come ha spiegato è un gesto per ripagare il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dopo che è stato distrutto nella notte che il quindicenne è morto.