Sono passati due anni dalla morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina morto a causa di un arresto cardiaco. Dopo due anni da quel giorno tragico, da quel momento in cui ha ricevuto una telefonata in cui le dicevano che Davide era morto, Francesca Fioretti, la sua compagna, l’ha ricordato con un commuovente messaggio su Instagram.

La giovane napoletana con Davide aveva avuto una figlia, Vittoria, che aveva un anno quando suo padre è morto. Da quel giorno la Fioretti si è chiusa in un lungo silenzio, anche sui social network, doveva allontanarsi da tutto e tutti per assimilare il terribile lutto che aveva colpito lei e sua figlia. Un po’ alla volta ha ripreso in mano la sua vita, l’ha fatto viaggiando, la grande passione che la univa al giovane calciatore.

Così nella giornata del 3 marzo non poteva mancare un ricordo alla persona che sarebbe dovuta essere il suo compagno di vita. La Fioretti ha condiviso una bellissima immagine in bianco e nero, mentre abbraccia la figlia, guardando l’orizzonte, con la scritta: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre”. Il post ha ricevuto in poco tempo, molti like e commenti, a dimostrazione di quanto Astori con la sua famiglia, sia nel cuore della gente.

