0 Facebook Francesca Fioretti torna a sorridere dopo la morte di Davide Astori, il messaggio di speranza Spettacolo 23 Gennaio 2020 17:42 Di redazione 2'

Francesca Fioretti a piccoli passi sta riprendendo in mano la sua vita. Dopo la morte di Davide Astori, nel marzo 2018, la giovane napoletana ha cercato di stare lontana dai social così come dall’attenzione mediatica. Aveva bisogno di vivere il lutto, com’è giusto che sia, lontano dai riflettori.

Negli ultimi tempi, però, ha ripreso a pubblicare con una maggiore costanza foto sul suo profilo Instagram. Dopo l’augurio di Capodanno con annessa dedica a Davide Astori, ha pubblicato un’immagine in cui è bella e sorridente.

La foto è accompagnata dal testo: “Fallo. Ora , però e con coraggio“. Parole che risuonano quasi come un motto, un volersi spronare a ricominciare, a riprendere la sua vita in mano. Imparare a vivere senza il compagno della propria vita non deve essere facile e Francesca sin dall’inizio ce l’ha messa tutta, soprattutto per il bene della piccola Vittoria, figlia che ha avuto da Davide.

Tantissimi i messaggi sotto la foto pubblicata da Francesca, in tanti hanno commentato, augurandole il meglio dalla vita.

Il post di Francesca Fioretti