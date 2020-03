0 Facebook Coronavirus, un caso positivo a Ischia: foto e video del trasporto del turista di Brescia Cronaca 4 Marzo 2020 09:11 Di Antonella Bianco 1'

Ad Ischia si registra un primo caso di contagio da coronavirus, per il quale si attende la conferma definitiva da parte dell’Istituto Superiore della Sanità. Si tratta di un uomo arrivato sull’isola in vacanza da Brescia e che alloggiava in un hotel di Forio; attualmente è ricoverato all’ospedale Rizzoli e sta per essere trasferito all`ospedale Cotugno di Napoli.

Attimi di tensione al momento dell`imbarco da Ischia per Napoli per l`ambulanza di contenimento. I passeggeri del traghetto hanno manifestato a gran voce il disappunto per l`imbarco dell`ambulanza con il paziente risultato positivo al Coronavirus.