Quando nei Quartieri Spagnoli di Napoli e’ arrivata la voce che il ragazzo era morto in un episodio di tentata rapina in cui e’ coinvolto un militare dell’Arma, e’ scattata la ritorsione. Nei pressi della caserma Pastrengo, sede del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, numerosi scooter con uomini armati hanno fatto fuoco in aria. Una ‘stesa’, come comunemente indicata nel gergo delinquenziale. Anche se non ci sono conferme ufficiali della sparatoria, molti operatori delle forze dell’ordine hanno comunicato la notizia via radio e sono partiti pattugliamenti notturni, per evitare altre azioni dopo la devastazione del pronto soccorso dell’ospedale dove il ragazzo è morto