Il dramma di Adriana Volpe, il racconto ai concorrenti del Grande Fratello VIP: "Ho perso un figlio" Spettacolo 28 Febbraio 2020

Adriana Volpe si è confidata con i concorrenti del Grande Fratello VIP, probabilmente un momento di sconforto, ma ha avuto bisogno di sfogarsi su un dramma della sua vita, che l’ha fatta molto soffrire.

“Ho perso un figlio“, è iniziato così il racconto che ha lasciato attoniti i concorrenti del GFVIP. “Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… E pensi ‘Perché a me?'”

Adriana durante il racconto ha iniziato a piangere, non ha resistito alla forte emozione dovuta a quel dolore rivissuto: “La fortuna ha voluto che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele. Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto”.