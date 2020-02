0 Facebook Ragazza di 24 anni positiva al Coronvirus in Campania, il padre: “E’ stata solo una notte a Milano” Cronaca 28 Febbraio 2020 08:26 Di redazione 3'

E’ una dei pazienti positivi al Coronavirus in Campania. E’ una studentessa di Caserta di 24 anni, che era stata a Milano solo un giorno per un colloquio di lavoro. La giovane si è comportata secondo la procedura, evitando di recarsi al pronto soccorso locale, causandone così la chiusura e con i genitori ed è stata accompagnata dai genitori direttamente all’ospedale Cotugno di Napoli.

A raccontare cosa è accaduto è stato il padre della giovane a Il Mattino, che ha spiegato anche come sta: “È giù di corda, ma chi non lo sarebbe a star chiusi in una stanza da solo per tutto il giorno? Ma è in recupero e la curano con un normalissimo antibiotico. Le sue condizioni sono stazionarie”. La giovane aveva qualche linea di febbre, così per timore di creare problemi ai nonni anziani, ha deciso di farsi il tampone e ha provato a capire per via telefonica quale fosse l’esito da seguire.

Il padre ha parlato di uno strano contagio, essendo stata la ragazza soltanto una notte a Milano. Probabilmente quanto è bastato per entrare in contatto con qualche portatore. Aveva i sintomi di: “Una comune influenza, ma lei era preoccupata”, queste le parole del padre. Così, dopo aver provato a chiamare i vari numeri di emergenza, hanno deciso di portare la ventiquattrenne al Cotugno: “Devo dire che quando siamo arrivati al Cotugno la febbre era scesa e i medici, inizialmente, hanno atteso prima di fare il test, valutando se fosse effettivamente necessario. Ma mia figlia ha insistito e alla fine un medico donna le ha fatto il tampone. Appena si è saputo che l’esito era positivo, la mia famiglia e io ci siamo a nostra volta sottoposti al tampone faringeo, così come hanno fatto i due ragazzi che hanno viaggiato con lei da Milano. E tutti noi siamo tornati ciascuno a casa propria in attesa di risultati”

Intanto, mentre la giovane è in condizioni stabili, sta fornendo tutte le informazioni alle autorità competenti per ricostruire i suoi spostamenti e avvertire eventuali persone che sono state a contatto con lei: “Si sta ovviamente sforzando di ricordare tutto dice il papà. Spero che altri seguano il suo esempio, che agiscano con logica e secondo il protocollo per non mettere a repentaglio le persone anziane e deboli”.