0 Facebook Napoli, paura per Roberta Faella, scomparsa con i due figli da più di 48 ore Cronaca 28 Febbraio 2020 09:11 Di redazione 2'

Ansia per Roberta Faella, la giovane madre scomparsa dal quartiere di Scampia con i suoi due bambini da più di 48 ore. A comunicare la notizia sono stati i familiari su Facebook, che hanno condiviso diversi post in cui lanciano appelli per ritrovare la ragazza.

Sembrerebbe che la donna si sia allontanata da casa e non sia più tornata, potrebbe aver lasciato la città. Disperazione e paura tra i suoi parenti che chiedono aiuto affinché Roberta torni a casa con i figli sana e salva. Si legge: ““Sono passate quasi 24 ore che non si hanno vostre notizie…sei uscita ieri mattina con i tuoi bambini e non sei rientrata…Io prego con il cuore in mano tutti i miei amici di Fb di condividere il più possibile…È mia cugina e loro sono i miei nipoti é di Scampia …vi prego aiutatemi..siamo tutti disperati”.

Anche il marito di Roberta, padre dei due bambini che sono con lei, ha affidato ai social il suo appello, ha condiviso alcune immagini della donna e dei figli e ha chiesto la massima divulgazione. Tantissime le condivisioni e i commenti, tra questi inizialmente c’era anche chi diceva che Roberta fosse stata trovata, ma le risposte date in mattinata dall’uomo dicono che non c’è alcuna notizia, per cui la giovane madre risulterebbe ancora scomparsa.

Il post del marito di Roberta Faella, per vederlo clicca qui