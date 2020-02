0 Facebook Rissa al Grande Fratello VIP, Antonella Elia strattona Valeria Marini: i concorrenti le dividono Spettacolo 27 Febbraio 2020 16:36 Di Marta Ricciardi 2'

I tanti giorni di reclusione all’interno della casa più spiata d’Italia sembra inizino a pesare ad Antonella Elia. Poco fa, infatti, la show girl di Torino ha aggredito Valeria Marini con uno spintone al seno. Questo è almeno quanto denuncia la “Valeriona nazionale“, chiedendo agli autori che la Elia sia eliminata dal GF VIP.

Per dividere le due show girls sono addirittura dovuti intervenire gli altri concorrenti. “Mi ha messo le mani addosso senza motivo, solo perché ho un rosario che mi hanno regalato – afferma la Marini – Ho il segno rosso sul seno. deve essere squalificata“.

Motivo della lite è l’accusa mossa dalla Elia verso la Marini e Fernanda Lessa, le quali, a detta sua, pare la trattino come un’indemoniata: “Mi vengono a sbattere in faccia il crocifisso“.

Antonella incalza dicendo che bisogna rispettare i valori della religione e da qui il gesto di dare il forte spintone alla ex protagonista del bagalino. Per i segni rossi presenti sul “seno stellare” di Valeria, la Antonellina “tutto yoga e zuffe televisive” si giustifica affermando: “Non hai sentito niente, hai tutta hai tutta plastica“.

Immedita la reazione dei social in difesa della ex compagna di Vittorio Cecchi Gori: “Antonella è impazzita“, “squalificatela subito“, “Va aiutata, ma fuori dalla Casa, da uno bravo“. Non ci resta che attendere quale sia la decisione della produzione. Lo scopriremo venerdì.