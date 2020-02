0 Facebook Coronavirus in Campania, chi è il quarto paziente contagiato: amico della studentessa di Caserta Cronaca 28 Febbraio 2020 18:27 Di redazione 1'

C’è un quarto paziente contagiato dal Coronavirus in Campania, la notizia è stata resa nota in questo pomeriggio dalla Protezione Civile e dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Si tratta di un giovane militare di 22 anni di Guardia Sanframondi e ha avuto contatti con la studentessa di 24 anni di Caserta, risultata positiva dopo un viaggio a Milano.

Il ragazzo si trova già in quarantena volontaria, decisione presa dopo essere tornato anche lui da Milano assieme alla ragazza di Caserta. Intanto gli operatori della Asl hanno avviato la procedura per identificare tutte le persone che sono entrate in contatto con il giovane.

TEST NEGATIVI – Non contagiate le persone a contatto con i pazienti positivi

Sono più o meno una ventina, tutte residenti nei comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento.