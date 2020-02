0 Facebook Coronavirus, De Luca: “Scuole e università chiuse in Campania” L'annuncio del Presidente della regione. Istituti chiusi per tre giorni Salute 26 Febbraio 2020 22:32 Di redazione 2'

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha adottato un’ordinanza, la numero 4 del 2020, con la quale dispone la chiusura delle scuole per tre giorni in tutta la regione. L’ordinanza si basa sulla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso con la quale era stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale e sul decreto legge del 23 febbraio con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Ritenuto di dover realizzare azioni di sanificazione ambientale di garantire nella misura maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani nel nostro territorio” e che la situazione “imponga l’adozione di misure precauzionali” vista l’esistenza di due casi di test positivi, fino a tutto il primo marzo, il provvedimento “ordina la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e della frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore e universitarie, fatto salve quelle svolte a distanza“.

