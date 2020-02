0 Facebook Coronavirus in Campania, chi è il paziente positivo al tampone a Napoli: un uomo di 50 anni Cronaca 27 Febbraio 2020 08:20 Di redazione 1'

C’e’ un terzo caso di positività al Coronavirus in Campania. A confermarlo è la Regione Campania. Si tratta di un 50enne di Napoli, il cui esito del tampone è positivo. Anche per lui si attende il responso dall’Istituto Spallanzani di Roma.

L’uomo attualmente è in isolamento domiciliare e finora è in buone condizioni di salute. Il 50enne, come le due donne trovate positive nel Salernitano e a Caserta per la prima è stato disposto il trasferimento all’ospedale Cotugno, è rientrato dalla Lombardia, regione in cui si è sviluppato il focolaio della malattia più grande.

Intanto, sono circa 50 i tamponi campani al giorno che arrivano ogni giorno dai nosocomi della Campania all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive e centro regionale di riferimento per l’emergenza Covid-19.