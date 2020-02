0 Facebook Sogno Champions, il San Paolo in delirio per Messi: tifosi azzurri pronti per la sfida europea La squadra di Gennaro Gattuso è pronta ad affrontare i 'marziani' blaugrana. La sfida è valevole per l'andata degli ottavi di finale Calcio Napoli 25 Febbraio 2020 20:28 Di redazione 1'

Ci siamo, tra circa 15 minuti il Napoli e il Barcellona faranno il loro ingresso in campo. Il San Paolo è quello delle grandi occasioni. Del resto stiamo parlando della Champions League ovvero della massima competizione europea per club. L’intera città è in fibrillazione per la sfida dei sogni, soprattutto per vedere dal vivo Leo Messi.

Proprio per il fuoriclasse argentino, senza scendere in paragoni con il mitico Diego Armando Maradona, è stato osannato dai napoletani fin dal suo arrivo in città. Questa sera, anche se avversario, La Pulce avrà dalla sua anche cori e applausi dei tifosi azzurri.

Napoli è stata ‘invasa’ dai tifosi del Barcellona. I supporters catalani hanno goduto delle bellezze della città. In molti hanno manifestato il loro gradimento per la bella Partenope, definendola, “stupenda e meravigliosa“. Anche il Barcellona ha espresso il suo affetto per Napoli pubblicando alcuni video su Twitter dedicati alla città.