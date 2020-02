0 Facebook Champions, i tifosi del Barça ‘invadono’ la città: “Incantati da Napoli” Questa sera allo stadio San Paolo la grande sfida tra la squadra azzurra e quella blaugrana Calcio Napoli 25 Febbraio 2020 12:27 Di redazione 1'

Una notte magica è attesa allo stadio San Paolo. Questa sera andrà in scena la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Protagoniste Napoli e Barcellona, due squadre di due città regine del Mediterraneo.

Di sicuro il Barça è un team di un altro pianeta ma il Napoli potrà sfruttare l’entusiasmo della notte europea per dare sfoggio di una grande prestazione. Il vantaggio sarà giocare davanti al proprio pubblico che riempirà lo stadio di Fuorigrotta.

Per l’occasione sono tanti anche i tifosi spagnoli giunti in città. Già da ieri è stato possibile vedere in giro maglie catalane e blaugrane. Sorrisi, entusiasmo e tanta allegria. Ecco gli elementi che stanno caratterizzando il clima a Napoli.

Oggi stop al coronavirus, il pensiero è solo per la Champions e soprattutto per Leo Messi, fenomeno argentino. Inevitabile il parallelismo con Diego Armando Maradona. Lo sanno bene i tifosi del Barça che intanto si godono Napoli: “Città meravigliosa, un luogo fantastico e incantevole“.