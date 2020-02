0 Facebook Allerta meteo a Napoli, scuole chiuse: l’ordinanza del comune Chiusi anche i parchi e i cimiteri Meteo 25 Febbraio 2020 20:02 Di redazione 1'

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle ore 12 di domani 26 febbraio fino alle ore 12 di giovedi’ 27. Sono previsti “venti forti dai quadranti occidentali, soprattutto sulle zone costiere e sulle isole, con tendenza a disporsi da Nord-Ovest dal pomeriggio-sera. Locali forti raffiche. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte“.

L’Amministrazione comunale di Napoli ha quindi “stabilito con apposita ordinanza la chiusura per domani, mercoledi’ 26 febbraio delle scuole di ogni ordine e grado compresi asili nido, dei parchi pubblici cittadini e dei cimiteri“. Contestualmente, si legge in una nota, “il sindaco Luigi de Magistris ha anche dato il via ad un programma straordinario di igienizzazione e sanificazione di tutte le scuole pubbliche e private come procedura preventiva con riferimento all’emergenza nazionale del coronavirus“.