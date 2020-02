0 Facebook Tony Colombo attacca Giletti e “venera” Barbara D’Urso: “Trattato da gran signore” Spettacolo 24 Febbraio 2020 14:14 Di redazione 2'

La polemica tra Tony Colombo e Massimo Giletti non accenna a finire. Il conduttore ospita il cantante nella sua trasmissione e lui puntualmente accetta l’invito. Il primo lo fa per chiare logiche legate all’audience, il secondo perché un po’ di visibilità in televisione non guasta mai. Ogni volta che i due si incontrano, però, sono scintille.

Giletti puntualmente prova a estrapolare al cantante dichiarazioni sui suoi legami con la camorra e Colombo si difende, spiegando che ognuno ha il suo passato, ma lui e la moglie sono due persone per bene. L’ultima lite è avvenuta domenica sera, quando Colombo, ospite a Non è l’Arena, ha lasciato lo studio non appena ha fatto il suo ingresso Mr. Anonimo, personaggio noto per aver rivelato episodi legati alla criminalità organizzata.

LEGGI ANCHE: TONY COLOMBO PARLA DEL SUO DRAMMA

Quando il cantate l’ha visto, ha chiesto a Giletti cosa ci facesse lui in studio e il conduttore gli ha spiegato che avrebbero dovuto avere un confronto. Ed ecco che è scoppiato di nuovo il caos in studio, Colombo ha deciso di lasciare il programma e poco dopo ha pubblicato un lungo post di accuse nei confronti del conduttore. A detta del cantante neomelodico il programma sarebbe preparato a tavolino e la volontà del conduttore sarebbe quella di distruggerlo.

LEGGI ANCHE: IL LUNGO POST DI TONY COLOMBO CONTRO GILETTI

Nello sfogo non è mancano un riferimento a Barbara D’Urso, conduttrice che invece Colombo ritiene essergli amica. “In tv sono stato trattato da gran signore, ma lui non è un professionista. Vuole solo buttare fango addosso alle altre persone, agli altri conduttori e alle altre trasmissioni”. Dalle parole sembra piuttosto chiaro che si riferisca alla conduttrice napoletana, spesso accusata dallo stesso Giletti di non fornire un buon servizio di informazione. Così il cantante ha scelto di tirare in ballo anche lei in questa lunga polemica, confrontando come la D’Urso lo tratti bene e Giletti come un criminale.