Tony Colombo furioso contro Giletti, lascia lo studio in diretta: "Tutto preparato" 24 Febbraio 2020

Ancora scintille a Non è l’Arena. Tony Colombo sarebbe dovuto essere ospite dell’ultima puntata ed effettivamente era in studio, quando però è entrato anche Mr. Anonimo, personaggio la cui identità è sconosciuta, che ha raccontato diverse vicende legate al mondo della criminalità organizzata, si è generato il caos.

E proprio quando questa persona è entrata, con il volto coperto per nascondere appunto la sua identità, Colombo è andato su tutte le furie. Rivolgendosi al conduttore, gli ha domandato lui che ci facesse lì, Massimo Giletti gli ha risposto che avrebbe dovuto confrontarsi con Mr. Anonimo e in quel momento il cantante neomelodico ha lasciato lo studio.

Ha affidato ai social, poco dopo, un lungo sfogo contro Massimo Giletti, accusandolo di aver organizzato tutto solo per denigrare la sua persona: “Avevamo fatto un accordo verbale, ma la puntata si è svolta in un altro modo. Questa è la poca serietà e professionalità di un giornalista come lui, di una rete seria come La7 e di una trasmissione dove spendono i soldi per fare delle cose. Distruggere le persone, di architettare e manipolare tutto. Dagli applausi ai contenuti, agli ospiti. È tutto manipolato e gestito da loro. Di reale non fanno nulla, è tutto manipolato, anche gli applausi”.

Il post su Facebook di Colombo con il video del momento in cui lascia lo studio