Tony Colombo: "Il dramma di papà, mia madre e il primo matrimonio" Il cantante neomelodico è stato intervistato su Real Time da Lorella Boccia per la trasmissione 'Rivelo' Spettacolo 20 Febbraio 2020

Tony Colombo senza filtri. Possiamo definire così le sue dichiarazioni rilasciate in occasione di un’intervista a Lorella Boccia per ‘Rivelo‘ trasmissione in onda su Real Time. “La cosa che mi fa più male oggi è che mi associano alla malavita, alla brutta gente. Faccio il cantante da 27 anni. So quanti sacrifici ho fatto“.

I GENITORI – “Mio padre ebbe un incidente, è rimasto sulla sedia a rotelle, e io ho deciso di trasferirmi a Napoli, avevo 18 anni. Mia madre ha lasciato mio padre, non ho parlato con lei per 10 anni, come se avesse ferito me. Ho scelto Napoli perchè era il mio sogno, sono cresciuto con quell’ambizione, volevo che il popolo napoletano amasse Tony Colombo“.

IL PRIMO MATRIMONIO – “Il matrimonio a 18 anni con Luana? È stato un passo sbagliatissimo. Non mi sono pentito, però è stato un passo azzardato. Ha fatto parte della mia vita e mi ha dato 3 figli meravigliosi. Mia moglie Tina la conosco da sempre, andavo a cantare per la sua famiglia. Ero sposato e anche lei, andavo a cantare ma per me era una donna sposata. Nel 2012 ha perso il marito… ma io non ho mai avuto il timore di amare una donna… quando due persone si amano nessuno li può fermare. Non ti dico dopo avere reso pubblica questa relazione, ho avuto tutti contro all’inizio, schierati dalla parte della mia ex“.

I PROGETTI – “Il Grande Fratello? Sarebbe una bella esperienza, ma non da solo, ci andrei con Tina. Quando faccio i concerti la gente vuole Tina sul palco. Tina è una parte importante di me, farei subito un figlio con lei. Avevamo tutto contro.. Qualcuno forse più grande di noi ha voluto che queste due anime si salvassero l’una con l’altra“.