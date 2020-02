0 Facebook Coronavirus in Italia, c’è la quinta vittima: contagiati salgono a 219 Cronaca 24 Febbraio 2020 12:24 Di redazione 1'

Un quinto paziente affetto da Coronavirus è deceduto poco fa in Lombardia. Lo riferisce il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “Sono 219 i contagiati e 5 i deceduti, si è aggiunto da pochissimo un decesso in lombardia, un uomo di 88 anni di Caselle Landi“.

Borrelli, inoltre, ha spiegato che i decessi, così come i contagiati, sono tutti circoscritti ai due focolai individuati. Tutti i casi di decesso, si apprende, riguardano persone il cui quadro clinico era già compromesso in precedenza.

La rapida diffusione del Coronavirus in Italia fa raggiungere un primato triste al nostro paese, che diventa terzo in classifica mondiale per il numero di contagi, superando anche il Giappone.