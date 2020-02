0 Facebook “Berlusconi mi ha raccomandato anche te”: violenta lite tra Sgarbi e D’Urso, scatta la denuncia Tv 24 Febbraio 2020 12:19 Di redazione 2'

“Se non sai condurre e non capisci come va il mondo, io ti denuncio. Un ospite non si caccia mai e lo imparerai in tribunale”. Sgarbi, in un video su Facebook, annuncia la denuncia nei confronti di Barbara D’Urso dopo la violenta lite di ieri sera nel programma televisivo ‘Live non è la D’Uso”. “Impara a fare la conduttrice perchè cafone non lo dici ad un ospite e un ospite non lo cacci”. Questa volta il critico d’arte non ci sta e dichiara guerra a Barbara D’urso per averlo insultato ed essere stata maleducata con lui durante la diretta dove milioni di Italiani erano incollati al televisore.

Nel programma di Barbara D’Urso si parla del reality “La pupa ed il secchione” e come ospite in studio c’era Vittorio Sgarbi. Il famoso critico d’arte, rivolgendosi alla concorrente Stella Manente l’ha definita “una raccomandata di Berlusconi“. Di per se la frase non avrebbe suscitato scalpore se la D’urso non avesse iniziato una polemica accesa e pressante. tanto che la stessa conduttrice ha iniziato ad inveire contro Sgarbi arrivando, addirittura, agli insulti e all’invito minaccioso di lasciare lo studio.

Prima che accadesse questo, però, la padrona di casa lo ha inizialmente invitato a rettificare: “Ma tu ti rendi conto di quello che stai dicendo? Non è vero, perché lo devi dire qua stasera in diretta? Perché devi inventare queste cose? Mi dissocio“. Sgarbi , incurante, rincara la dose sostenendo che la raccomandazione fosse arrivata anche per la conduttrice: “Berlusconi mi ha telefonato e mi ha parlato di ‘quella ragazza bionda’. Me l’ha raccomandata perché è una bella ragazza. Me l’ha raccomandata per nulla, perché io non avevo nessun potere. Mi ha detto pure di te: ‘Barbara D’Urso è una bella ragazza”.