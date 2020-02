0 Facebook Sospetto caso di Coronavirus a Castellammare di Stabia: test negativi Cronaca 24 Febbraio 2020 12:56 Di redazione 1'

Hanno dato esito negativo i test effettuati su un uomo di sessant’anni ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Dai sintomi al suo ingresso al pronto soccorso, si era temuto che potesse aver contratto il virus.

L’uomo era stato ricoverato per una polmonite interstiziale grave, aveva un’insufficienza respiratoria che ha spinto i medici a sottoporlo a una terapia d’ossigeno. Intanto gli è stato effettuato un tampone per scongiurare l’ipotesi che avesse il Coronavirus.

Per fortuna gli esiti sono negativi, secondo quanto riportato da Metropolis, il sessantenne non ha contratto il virus diffusosi in Cina, che negli ultimi giorni è arrivato in Italia. Il bilancio di questa mattina è di 5 vittime e 219 contagiati, tutti localizzati nei due focolai, veneti e lombardi.