Una delle storie che più ha colpito dell’ultima puntata di C’è Posta per Te è quella di Marcella e Miriam, due fidanzate che si amano moltissimo, ma che devono fare i conti con l’opposizione di mamma Rosa, contraria a una relazione tra due donne.

Non accetta che sua figlia ami una donna: “Per me l’uomo va con la donna. Sono fatta quadrata. Pensavo che le avessero dato delle medicine particolari in palestra. Lei non è nata così”. Parole che hanno fatto infuriare non poco Maria De Filippi. Marcella non vedeva la madre da due anni e mezzo, da quando la donna aveva scoperto che convivesse con Miriam. Così ha deciso di chiedere a C’è Posta per Te di incontrare sua madre, per provare magari a chiarire con lei e ricucire i rapporti.

“Io ho solo una figlia femmina, può parlare solo lei. Hai visto quanto è bella Marcella? Eh d’altra parte l’ho fatta io”, inizia così a parlare la signora Rosa. Già da qui, la De Filippi ha iniziato a infastidirsi: “Va bene… Poi decidiamo se far parlare anche l’altra, femmina”.

La signora Rosa non riesce proprio ad accettare il fatto che la figlia stia con un’altra donna: “Non accetto questo cambiamento, ho pensato che in palestra le avessero dato dei medicinali strani, ha avuto morosi bellissimi, è sprecata, non è nata così e io non l’accetto. Per me, l’uomo va con la donna, sono quadrata”. Poi la conduttrice ha spiegato alla signora Rosa che anche lei ha avuto una vita poco tradizionale, avendo Marcella da una relazione extra coniugale: “Lo hai fatto perché hai seguito i tuoi sentimenti. E’ la stessa cosa che ha fatto tua figlia! Una madre deve accettare che i figli non siano esattamente come li vogliamo”.

Ma la madre di Marcella non sembra capire: “Possiamo prenderci tutto il tempo necessario per conoscerci e prendere un caffè insieme, io sono per le cose normali”. Da qui è partita la furia della De Filippi, che ha immediatamente tuonato: “Rifletti quando dici che non è normale, è come se dicessi che tua figlia non è normale, esistono anche le persone e lei si è innamorata. Marcella mangia, dorme, guarda la tv, si annoia, ride, vedi Rosa? E’ tutto normale, una vita normale, fatte di cose normali. A volte la vita ti riserva sempre delle sorprese”. Parole a cui la signora Rosa ha risposto: “E’ bella questa!”. Al termine della puntata in tantissimi si sono scagliati contro la donna, accusandola di essere arcaica e accecata a tal punto da non ricordare l’amore per un figlio.

