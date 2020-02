0 Facebook Il dramma da Napoli a ‘C’è posta per te’. Lite madre-figlio, “è un mostro”: la rabbia di Maria De Filippi Ecco cosa è accaduto nell'ultima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 Spettacolo 16 Febbraio 2020 12:45 Di redazione 2'

Una storia triste quella che è stata raccontata ieri sera a C’è Posta per Te. Nel famoso show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 sono stati protagonisti Giovanni De Pasquale e Luisana Simeoli entrambi originari di Pianura.

Lui è il figlio di Flora, donna con la quale ormai non ha più un rapporto da tempo. Liti e dissidi che hanno causato profonde ferite e iniziati quando Giovanni ha cambiato vita per stare insieme a Luisana.

Giovanni prima lavorava in un mercato poi ha iniziato a fare il parcheggiatore abusivo. Da qui la rottura con la madre. Flora è stata accusata di averlo cacciato di casa mentre la famiglia di Luisana l’ha accolto a braccia aperte.

La famiglia di Flora e Giovanni ha sempre vissuto in povertà. Un contesto difficile dove a volte anche mangiare risultava un’impresa. Maria De Filippi è dovuta intervenire due volte, arrabbiandosi:

prima con il pubblico che ha riso durante il drammatico racconto e poi con Giovanni quando non ha difeso la madre accusata da Luisana di essere un, “mostro“. Poi Giovanni non ha accolto l’appello di Flora e non ha voluto aprire la busta.

L’APPELLO INASCOLTATO DI MAMMA FLORA – “Giovanni sono qui per chiederti scusa e perdono per tutto quello che ti ho fatto. Ti ho buttato fuori di casa, è vero ma tu hai detto che non so fare la mamma. Ho avuto paura di perderti. Luisana chiedo scusa anche a te per le brutte parole che ti ho detto. Ti prego aiutami tu a fare pace con mio figlio“.