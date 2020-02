0 Facebook Suppletive a Napoli, oggi si vota per seggio al Senato: 5 i candidati Napoli Città 23 Febbraio 2020 10:49 Di redazione 1'

Aperte le urne a Napoli per votare il senatore che sostituirà lo scomparso Franco Ortolano, docente di geologia vittorioso in questo collegio nel 2018 per il M5S. Si potrà votare fino alle 23, sono in tutto 357.299 gli elettori che dovranno andare alle urna, quasi mezza città.

Cinque i candidati: i Cinquestelle schierano Luigi Napolitano, scelto dagli iscritti a Rousseau, mentre il centrosinistra sperimenta un’inedita alleanza con Dema, il movimento del sindaco de Magistris, candidando – senza simboli di partito – il giornalista anticamorra Sandro Ruotolo. Lega, Fi e Fdi sostengono Salvatore Guangi, che arrivò secondo nel collegio due anni fa. In corsa anche Potere al Popolo, con lo storiografo 74enne Giuseppe Aragno e Riccardo Guarino, avvocato, per la civica Rinascimento Partenopeo.

Al risultato si guarda con interesse non solo per gli equilibri nazionali (il centrodestra ambirebbe indebolire la maggioranza di governo al Senato) ma anche come test in vista delle regionali in Campania.