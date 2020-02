0 Facebook Lutto a Le Case Nuove, la comunità piange la scomparsa di Vincenzo Cuomo Cronaca 22 Febbraio 2020 15:44 Di redazione 1'

Una scomparsa ha colpito la comunità de Le Case Nuove, quartiere di Napoli che si sviluppa dietro piazza Mercato. E’ scomparso Vincenzo Cuomo, conosciuto con il nome di ‘O Baron, un personaggio molto amato e stimato in tutta la zona.

La notizia è stata data sul gruppo del quartiere “Noi delle Case Nuove”, lasciando attonite tutte le persone che conoscevano Vincenzo. In tanti, infatti, hanno commentato con parole di grande dolore questa triste perdita.

“CIAO Vincenzo Cuomo CI MANCHERAI TANTISSIMO GIU’ IN PALESTRA”, “Condoglianze alla famiglia Cuomo”, “Un altro pezzo del quartiere è andato via! Enzo solare sempre bello pieno di charme! La tua passione per la cucina i tuoi piatti buoni e prelibati! E la tua passione per la Juve! Sei e rimani nei cuori di chi ti ha conosciuto buon viaggio amico mio che il Dio ti accolga nelle sue braccia! Sentite condoglianze a tutta la famiglia Cuomo!”, questi e tanti altri i messaggi che stanno girando sul gruppo. In molti si stanno stringendo al dolore della famiglia di Vincenzo.