Feltri offende di nuovo i napoletani, Borrelli e Simioli: "Abbiamo deciso di denunciarlo" Cronaca 22 Febbraio 2020

Com’era prevedibile non è passato inosservato il tweet di Vittorio Feltri offensivo nei confronti dei napoletani. Il direttore di Libero aveva pubblicato una frase che ha scatenato la rabbia di molti abitanti di Napoli.

Feltri aveva scritto: “Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona”. Parole offensive che sono apparse anche fuori luogo in un momento in cui in Italia si stanno facendo i conti con le prime vittime da coronavirus e l’aumento di contagio.

Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli hanno deciso di denunciarlo, a comunicarlo è stato il consigliere regionale dei Verdi, che in un post condiviso sulla sua pagina, ha pubblicato quanto detto da lui e il conduttore radiofonico, durante il programma La Radiazza: “Abbiamo deciso di denunciare Vittorio Feltri, direttore del giornale ‘Libero’, per le gravi esternazioni razziste espresse contro il popolo napoletano. Il tweet postato da feltri è gratuitamente discriminatorio, fuori luogo e senza alcun fondamento. In un momento drammatico come questo, sprecare energie per insultare dei connazionali invece di lavorare per la comunità è insensato. Ognuno è libero di pensarla come vuole, ma una cosa è la critica, un’altra è l’insulto. Feltri ha offeso un intero popolo, mancando di rispetto a quelle persone che per il colera ci sono morte. E’ giusto che risponda delle sue azioni”.