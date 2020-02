0 Facebook Massimo Ranieri a “C’è Posta per Te” in lacrime Tv 22 Febbraio 2020 12:39 Di Antonella Bianco 1'

Maria De Filippi accoglie negli studi di C’è Posta per Te il grande Massimo Ranieri, che nella serata del 22 febbraio racconta una tragedia di famiglia. Infatti, il cantante non riesce a trattenere le lacrime parlando della scomparsa di suo nipote. Aveva solo 33 anni quando è morto a Pesaro: per il cantante è stato un colpo difficile da superare.

Era il 2015 quando è avvenuta la tragedia: sul suo corpo non c’era alcuna traccia di violenza o segno di aggressione. La scoperta era avvenuta grazie al padre del giovane che la sera prima aveva trovato il suo corpo esanime. La morte, però, risaliva a 10 ore prima. Nel corso dei funerali Massimo aveva nascosto i suoi occhi dietro un paio di occhiali da sole, ma la sua sensibilità emerge anche davanti a Maria De Filippi.

Nonostante l’enorme tragedia che ha scosso la sua vita, Massimo ha trovato la forza di rialzarsi. Tra gli ultimi appuntamenti, infatti, ha partecipato al Festival di Sanremo 2020, dove ha duettato insieme a Tiziano Ferro.