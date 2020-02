0 Facebook Vela Verde di Scampia, iniziata la demolizione

Cronaca 20 Febbraio 2020 Di Antonella Bianco

Un quartiere intero si è fermato. Prima il silenzio tombale, poi il cigolio delle gru, infine il tonfo del cemento che viene giù. E’ iniziata ufficialmente alle 11.17 la demolizione della prima delle quattro Vele di Scampia.

IL VIDEO DELLA DIRETTA –

Tutto il quartiere con lo sguardo fisso su quell’enorme ammasso di cemento. Nessun commento, solo lunghi silenzi, poi sfociati in un grande applauso. Ci si è arrampicati ovunque, pur di non perdere quello spettacolo atteso da quarant’anni. La Vela Celeste è il migliore degli spalti. I ragazzi escono da scuola e corrono sui tetti per assistere all’evento. Le donne scendono in strada, c’è chi è ancora in pigiama, altre hanno indosso il grembiule da cucina: è ora di fermarsi a guardare. In una area di Napoli per anni simbolo di degrado, spaccio di droga, camorra ma anche lotta dei cittadini per ottenere il riconoscimento dei loro diritti, parte così il progetto Re-Start Scampia che prevede, nella prima fase, l’abbattimento delle Vele A, C, D e la rigenerazione della Vela B. L’obiettivo è quello di trasformare la ‘Scampia di Gomorra’ in una periferia a misura dei cittadini.

I due escavatori, allestiti con pinze oleodinamiche, buttano giù i primi balconi. Nell’aria si alza una nube di polvere, ci sono gli idranti a sedarla. La Vela A è alta 45 metri; 50mila i metri cubi da coprire e 1800 metri quadri di area coperta. L’intervento non durerà un giorno, bensì 40. Cemento, ferro e polistirolo si sgretolano sotto la forza degli escavatori. Il silenzio viene interrotto dai primi applausi.

C’è chi esulta. “Da oggi inizierà una nuova vita per noi abitanti di Scampia” – racconta Antonietta della Vela Celeste- la casa è un diritto per tutti e noi speriamo di averne presto una tutta per noi”. Realizzato negli anni ’80, su progetto di Franz di Salvo, il complesso delle Vele era originariamente composto da 7 edifici (a corpo doppio), collocati su due lotti diversi: il lotto L, che ne accoglieva tre, e il lotto M, sul quale ne furono realizzati quattro.