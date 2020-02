0 Facebook Abbattimento della Vela verde a Scampia, De Magistris: “Napoli batte Gomorra 3-0!” Le parole del Sindaco di Napoli in occasione dello smantellamento della struttura Scampia 20 Febbraio 2020 13:25 Di redazione 2'

“Scampia batte Gomorra tre a zero“. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, immediatamente dopo il via della demolizione della Vela Verde di Scampia. “Per anni questa zona è stata equiparata a Gomorra invece non è così. C’è stata lotta e dignità dei cittadini di Scampia ed una bella pagina di collaborazione tra Governo e amministrazione“.

“Vivo le ore antecedenti all’abbattimento della Vela Verde con grande emozione, soprattutto per le modalità con cui si è arrivato a questo obiettivo. Le associazioni, i comitati, sono loro i veri vincitori, che hanno trovato, poi, nell’amministrazione e nel sindaco ottimi ascoltatori. Con oggi inizia un’ulteriore fase, in 40 giorni si completerà la procedura della Vela Verde, per poi procedere alle altre strutture, fino ad arrivare ad una rigenerazione del territorio, costruendo scuole, infrastrutture, parchi. Si è parlato tanto di Vele, di Bagnoli, e la nostra amministrazione ha tradotto le idee in fatti. Le Vele hanno rappresentato per troppo tempo, nel mondo e in Italia, Gomorra, ma non dimentichiamo, invece, dell’enorme impegno civico di quei luoghi. Si è vissuto, per tanti anni, con l’energia elettrica che andava e veniva, con fognature che non andavano, l’acqua che andava via, e mantenere la voglia di restarci, di combattere, deve essere di esempio. Questa è un’ulteriore immagine di riscatto della nostra città“.

LEGGI ANCHE – Luciano Caldore: “Giornata storica, faremo un concerto”

LA DIRETTA DELL’ABBATTIMENTO –