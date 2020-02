0 Facebook Abbattimento della Vela verde a Scampia, è tutto pronto: folla in strada Sul posto anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris Scampia 20 Febbraio 2020 10:48 Di redazione 1'

Ci siamo, alle 11.30 sarà abbattuta la Vela verde di Scampia. L’evento di cui si parla da tempo finalmente si sta verificando. La gru è pronta a svolgere il proprio lavoro. L’area è recintata e messa in sicurezza.

Molta la gente in strada che è giunta sul posto. Un silenzio tombale in attesa del crollo è stato interrotto solo dai cori delle persone in strada. Presente anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha fatto un discorso ai residenti dopo quello dei comitati civici:

“Una giornata speciale per la città e per tutto i paese. Una data che simboleggia una narrazione diversa di un posto associato solo a Gomorra. Invece qui a Scampia c’è tanta gente onesta che vive in questo quartiere. Non tutti sanno cosa voglia dire aver la dignità di vivere in certi posti. Grazie a chi si è impegnato giorno dopo giorno sul territorio per rendere le cose migliori“.

IL VIDEO DELLA DIRETTA –