Napoli piange Rosa, morta dopo aver dato la vita per suo figlio La donna è deceduta a causa di alcune complicazioni sopraggiunte dopo il parto Cronaca 20 Febbraio 2020

Sono già tantissimi i messaggi d’affetto per Rosa A., la 29enne napoletana che è scomparsa dopo aver messo alla luce il suo secondo genito. L’intero quartiere Mercato si è stretto con grande solidarietà intorno alla sua famiglia.

La triste notizia ha sconvolto tutti coloro che la conoscevano. Rosa era in ospedale per partorire. Ha messo al mondo il suo secondo bambino ma alcune complicazioni ne hanno stroncato l’esistenza.

Come riportato da Internapoli, i medici considerate le gravi condizioni di salute di Rosa ne avevano disposto il trasferimento urgente in terapia intensiva. Purtroppo la 29enne è deceduta nella notte dopo aver lottato per sopravvivere.