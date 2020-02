0 Facebook La bella notizia per i napoletani, si farà il museo di Totò: l’annuncio del Ministro Dopo la questione sollevata dalle dichiarazioni della nipote del grande attore, sono arrivate le parole di Dario Franceschini Cultura 20 Febbraio 2020 12:43 Di redazione 1'

L’intervista del Corriere del Mezzogiorno ha scatenato la discussione che ha smosso le acque. Così, il famoso Museo di Totò sarà finalmente realtà. Almeno così come affermato dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.

“Lo Stato italiano si impegnerà direttamente per il Museo di Totò. Sono pronte le risorse per il Museo del Principe De Curtis perché è un grande artista che è nel cuore di tutti noi. Totò deve avere un luogo dignitoso, importante che lo ricordi. Ho chiamato la nipote Elena Anticoli De Curtis, ho chiamato il sindaco Luigi de Magistris. Ci impegneremo direttamente come Stato. È troppo tempo che se ne parla“.

È probabile che la sede sia individuata nel quartiere di nascita del Principe Antonio dè Curtis. Forse proprio in quel meraviglioso stabile storico che è Palazzo dello Spagnuolo dove saranno conservati i cimeli della vita privata e della carriera cinematografica del grande Totò.