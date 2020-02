0 Facebook “Belen è incinta”, l’indizio sui social fa impazzire i fan. Poi la showgirl chiarisce tutto Tutto l'entusiasmo partito da una foto postata sul profilo Instagram della Rodriguez Spettacolo 20 Febbraio 2020 12:22 Di redazione 1'

Social impazziti per Belen Rodriguez. I fan della nota modella sono andati in delirio per un post pubblicato dalla showgirl argentina sul proprio profilo Instagram. L’immagine ha mostrato una statua che rappresenta una donna incinta.

Subito tantissimi i commenti e soprattutto la domanda: “Belen, sei incinta?“. I fan amano lei e Stefano De Martino e si augurano che arrivi presto un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago.

“Non sono incinta, è una scultura che mi hanno regalato oggi, l’ho fotografata e l’ho postata, perché la trovo bellissima. Tutto qui!“, ha scritto poi Belen chiarendo la vicenda. Ma mai dire mai…

LA FOTO CHE HA SCATENATO I FAN –