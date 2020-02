0 Facebook Soffoca e muore mentre è a cena, il dramma di Roberto: “Era una bellissima persona” Tantissimi i messaggi d'affetto per il giovane conosciuto come il 'Gigante Buono' Cronaca 20 Febbraio 2020 13:17 Di redazione 1'

L’intera comunità di Durazzano (località in provincia di Benevento) è stata sconvolta dall’improvvisa scomparsa di Roberto P.. A soli 36 anni il giovane originario del Sannio è deceduto per un’assurda fatalità.

Come riportato da Anteprima24, il giovane era a cena in un ristorante di Montecatini. Roberto è deceduto per soffocamento mentre era a tavola. Il 36enne lavorava in un’impresa edile della Valdinievole.

Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. Roberto era amato e conosciuto da tutti. È ricordato come il ‘Gigante Buono‘. Uomo generoso, allegro, intelligente, sempre disponibile e dedito al lavoro e alla famiglia.