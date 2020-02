0 Facebook Molestie all’Accademia delle Belle Arti di Napoli, si dimette il docente indagato Cronaca 19 Febbraio 2020 08:27 Di redazione 1'

Il professore indagato per i presunti abusi sessuali lascia l`Accademia delle Belle Arti di Napoli. “Una scelta dettata dalla volontà di preservare la serenità degli allievi e dell’ambiente in cui studiano, scrive. Ma aggiunge con amarezza: “Nulla potrà cancellare il contributo che ho dato in questi anni, la mia professionalità, dedizione e passione”. Quindi il prof conclude: “Lascio tutto questo in eredità e mi ritiro in silenzio nell’intento di difendermi nelle sedi giudiziarie”.

La decisione è arrivata da poche ore dopo giornate di tensioni. La Procura sta procedendo per una presunta violenza sessuale che il docente dell’Accademia di belle arti avrebbe compiuto ai danni di una studentessa ventenne. Una svolta all`inchiesta potrebbe arrivare dall’accertamento irripetibile sul telefono cellulare della giovane che lo chiama in causa.