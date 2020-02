0 Facebook Chi è Steven Babbi, il ragazzo di 24 anni morto di tumore: la sua storia raccontata da Le Iene News 18 Febbraio 2020 21:08 Di redazione 2'

E’ morto Steven Babbi, la sua storia era stata raccontata da Le Iene. Aveva 24 anni e aveva una grave forma di tumore, dopo sei mesi trascorsi in malattia, l’Inps aveva smesso di pagargli lo stipendio, così i suoi datori di lavoro avevano avevano deciso di continuare ad aiutarlo.

La sua storia aveva commosso tutti, un giovane che non aveva smesso di sorridere, che nonostante la malattia, aveva voglia di lavorare, gli mancavano i colleghi, quelli che in questa tremenda battaglia non lo avevano mai abbandonato.

Poco tempo fa aveva raccontato alla iena, Nina Palmieri, quanto fosse legato a quei colleghi e ai datori di lavoro che gli avevano dimostrato quanto tenessero a lui. Ed erano tutti ai suoi funerali: “Steven continuerà a vivere nella grande famiglia della Siropak. Lui è stato per noi carezza d’amore e donerà ancora tutta la sua tenerezza”, questo il ricordo di Rocco, il suo titolare.

E c’erano tante persone al funerale di Steven, tutte quelle persone che gli volevano bene e avevano sostenuto la sua battaglia. Rocco De Lucia e Barbara Burioli, i datori di lavoro che gli avevano continuato a pagare lo stipendio, per quel gesto sono anche stati nominati Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica, da Sergio Mattarella, avevano continuato a farlo, perché come hanno spiegato: “Crediamo nel patrimonio primario della nostra azienda”, ci hanno detto. “I nostri ragazzi, quelli che lavorano con noi ogni giorno, vanno tutelati non solo nel bene ma anche quando purtroppo arriva il momento del male”.

E in tanti continueranno la lotta affinché l’Inps non smetta di pagare chi supera i sei mesi previsti per malattia, perché chi combatte contro questo brutto male non sia lasciato solo.

Per guardare il video ricordo de Le Iene,clicca qui