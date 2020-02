0 Facebook Il grande cuore di Napoli, raccolti 45mila euro per Rico: “Ora potrà operarsi in Olanda” Cronaca 19 Febbraio 2020 08:42 Di redazione 2'

La solidarieta` vince, sempre. Raggiunto l`obiettivo di raccogliere 45mila euro per permettere a Rico, un bimbo di Mugnano, di potersi operare in una clinica specializzata in Olanda.

Il piccolo e` affetto da una malattia genetica rara e per curarsi ha bisogno di andare in Olanda. Tre settimane fa e` partita la gara di solidarieta` con l`appello lanciato dalla madre. Una richiesta che ha fatto il giro del web e che ha portato i sui buoni frutti attraverso le donazioni. E’ stato organizzato anche un concerto il 2 febbraio scorso nel teatro di Mugnano. L’evento, chiamato “Uniti per Rico” ha visto la partecipazione di tanti cantanti famosi.

Grazie all’aiuto di tutti si è riusciti a raggiungere la cifra necessaria e ora Rico potrà partire per l’Olanda ed essere salvato. I genitori hanno dato l’annuncio sulla pagina Facebook che era stata creata per la raccolta fondi. Commossi, hanno tenuto a ringraziare le oltre 4 mila persone che hanno partecipato alla raccolta:“Ce l’abbiamo fatta ed è tutto merito vostro. Ognuno, in base alle proprie possibilità, ci ha messo il suo cuore e per noi il pensiero e l’amore vale più di ogni cosa. Vi volevamo ringraziare anche per qualcosa di più profondo: ci avete fatto cambiare idea sulla vita e di come la solidarietà esista. Ora abbiamo una famiglia di oltre 4 mila persone e non potete capire quanto sia stato bello”.