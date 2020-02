0 Facebook Le ultime parole di Rosario, ucciso a 14 anni dalla meningite: “Donate i miei organi” Oggi ci sono stati i funerali del giovane Cronaca 19 Febbraio 2020 16:14 Di redazione 2'

La tragedia si è consumata lo scorso lunedì. Le condizioni di Rosario, 14enne originario di Cardito (località in provincia di Napoli), sono peggiorate fino al triste epilogo. Il giovane è deceduto all’ospedale Cotugno di Napoli a causa di una meningite.

Rosario è stato colpito da un forte mal di testa e da una febbre altissima. Sintomi che hanno preoccupato i suoi genitori che avevano provveduto immediatamente al suo ricovero urgente presso il nosocomio. Secondo quanto riportato da Teleclub, la Preside della scuola frequentata da Rosario ha rivelato un dolcissimo retroscena.

La dirigente Giovanni De Rosa ha detto che Rosario aveva deciso di donare i propri organi. Questa sarebbe stata l’ultima richiesta del 14enne prima di morire. Un gesto d’amore che ha permesso di salvare sei vite.

I FUNERALI – La cerimonia è stata celebrata presso la chiesa del Sacro Cuore Eucaristico a Cardito. Tante le persone presenti, ma soprattutto i giovani. L’Istituto Torrente di Casoria, scuola che frequentava Rosario, oggi è in lutto. Docenti e studenti sono andati tutti ai funerali del 14enne per unirsi al dolore della famiglia e per dare l’ultimo saluto a Rosario.

LEGGI ANCHE – Mal di testa, febbre alta e poi il coma: così la meningite ha ucciso Rosario